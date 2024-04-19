Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обратился к американским конгрессменам с призывом утвердить законопроект о допфинансировании Украины, что позволит США выделить миллиарды долларов киевскому режиму.

Если же этого так и не произойдет, предостерег глава ЦРУ, то на украинском театре военных действий «картина будет гораздо более ужасной».

Как подчеркнул Бернс, предварительные прогнозы показывают, что уже к концу текущего года Украина может в конфликте с РФ потерпеть сокрушительное поражение.

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что (президент РФ) Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования», — сказал Бернс, выступая в четверг, 19 апреля, в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.

Напомним, с 5 апреля украинские военные активизировали свои атаки на Запорожскую АЭС. К настоящему времени станция подверглась нападению дронов-камикадзе. Украинские БПЛА угодили в купол шестого энергоблока. Также были обстреляны грузовой порт, столовая и единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Только по счастливой случайности серьезных последствий удалось избежать.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.