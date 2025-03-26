Директор ЦРУ Рэтклифф: украинцы будут драться голыми руками, если будет нужно

По словам директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту в Украине на таких условиях, которые позволят навсегда прекратить боевые действия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Рэтклифф также отметил, что, если Россия достигнет своих целей благодаря мирному соглашению, это может создать стратегические риски для США.

Шеф ЦРУ поддержал мнение генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора Разведывательного управления Министерства обороны США, о том, что Россия имеет преимущество в ходе боевых действий и постепенно наращивает свое присутствие на поле боя. При этом у России есть потенциал для дальнейшего развития ситуации.

В то же время, по его мнению, украинцы будут готовы «сражаться даже без оружия и голыми руками», если условия мира их не удовлетворят.

По мнению главы Центрального разведывательного управления, в случае успеха мирных переговоров, их результат не устроит ни одну из сторон, и ни одна из сторон не получит максимально желаемого.

Во вторник, 25 марта, по результатам встречи представителей США и Украины в Эр-Рияде, Белый дом опубликовал заявление. В нем говорится, что, по мнению США, прекращение огня со стороны России и Украины — это необходимое условие для достижения прочного мира.

Ранее Дональд Трамп поделился с представителями СМИ своими впечатлениями от встреч с делегациями Украины и России, которые состоялись в Эр-Рияде.