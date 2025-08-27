Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиций и экономики в сотрудничестве с другими странами, предложил Соединенным Штатам пересмотреть устаревшие ограничения в отношениях с Россией, используя в качестве примера видео с ослами. Свои мысли он опубликовал в социальной сети X.

Дмитриев поделился видео, где группа ослов пытается справиться с барьером. Первые два животных пытаются перепрыгнуть преграду, в то время как третий осел, оценив ситуацию, решает ее убрать.

«Третий осел понял разницу: нужно не просто преодолевать препятствия, а устранять их. Давайте устраним препятствия, созданные [экс-президентом США] Байденом, и построим отношения между США и Россией, которые принесут пользу всему миру», — написал Дмитриев, комментируя ролик.

Ранее сообщалось, что Трамп возложил часть ответственности за отсутствие прогресса по Украине на Зеленского.