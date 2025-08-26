Трамп возложил часть ответственности за отсутствие прогресса по Украине на Зеленского

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский несет свою долю ответственности за отсутствие прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта. Американский президент подчеркнул, что для достижения мира необходимы усилия обеих сторон. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга с журналистами действующий президент США сделал заявление относительно роли украинского лидера в урегулировании конфликта на Украине. Трамп отметил, что переговорный процесс требует участия и уступок как от Москвы, так и от Киева. По его словам, Вашингтон продолжает настаивать на организации прямых переговоров между сторонами конфликта, однако каждая из них должна проявить готовность к диалогу. Это заявление прозвучало на фоне активизации международных усилий по поиску путей политического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил о прекращении прямого финансирования Украины со стороны США.