«До $100 тысяч на человека»: США предложили выплаты гренландцам взамен на их отделение от Дании

По данным агентства Reuters , ссылающегося на несколько осведомленных источников, в администрации США ведутся дискуссии о возможности прямых денежных выплат населению Гренландии.

Эта нестандартная инициатива рассматривается как способ склонить гренландцев к идее отделения от Дании и возможной последующей интеграции с Соединенными Штатами.

Согласно информации источников, американские официальные лица изучают механизмы предоставления жителям острова значительных индивидуальных выплат. Конкретный размер суммы пока находится в стадии обсуждения, однако в качестве возможного ориентира фигурирует сумма от $10 до $100 тысяч на человека.

Как отмечают инсайдеры, хотя подобные идеи возникали и ранее, сейчас они перешли в фазу более пристального и детального рассмотрения. Вашингтон, судя по всему, стал подходить к данному вопросу с повышенной серьезностью, оценивая его в рамках долгосрочных стратегических интересов в Арктическом регионе.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства Гренландии исключил риск вторжения США.