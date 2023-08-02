Добровольцы территориальной самообороны Белгородской области получили оружие

Добровольцам, участвующим в территориальной самообороне Белгородской области, выдали оружие, сообщил ТАСС . По данным издания, они получили противодроновые ружья, автоматы и автомобили УАЗ.

Вручение оружия происходило под руководством губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», – сказал глава Белгородской области.

Кроме того, взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронам. Издание отмечает, что в территориальной самообороне области участвуют около трех тысяч граждан. Семь батальонов дежурят у границы с Украиной. Отряды терробороны проводят учения и тренируются в Белгородской области с ноября 2022 года.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно атакуют приграничные территории Белгородской области. Украинские военные обстреливают мирные населенные пункты артиллерией, а также запускают в сторону региона беспилотники.

22 мая на территорию области зашли диверсионно-разведывательные группировки, которые входят в состав ВСУ. Под обстрел попал Грайворонский округ. Украинские боевики также зашли в село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, где им оказали сопротивление российские военные.

4 июня Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении ДРГ и отбрасывании боевиков за пределы российской территории.