Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон Бывший и экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон поделился на полях ПМЭФ с журналистами о перспективах будущих президентских выборов в стране.

Как заявил в беседе с РИА Новости молдавский политик, нынешняя глава государства Майя Санду намерена сфальсифицировать результаты голосования для своей убедительной победы. Додон призвал в этом случае не признавать итоги выборов в Молдавии.

«Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет», — сказал Додон.

В продолжение темы собеседник журналистов выразил уверенность, что подавляющее число жителей страны не признают победу Санду. А на парламентских выборах, что пройдут в Молдавии в следующем году, у Санду и вовсе нет шансов заручиться поддержкой населения, уверен Додон.

«Но у нас в середине следующего года выборы парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских», — уверен политик.

Напомним, президентские выборы в Молдавии пройдут в этом году осенью 20 октября. Нынешняя глава государства Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на второй срок. Одновременно с выборами гражданам предложат высказаться по вопросу о вступлении республики в ЕС на референдуме.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон высказался о коварной политике коллективного Запада, которая в перспективе, по его мнению, способна превратить Республику во вторую Украину. С его слов, если Запад потерпит поражение на СВО, если у них не получится действовать со стороны Украины, то он пойдет на дестабилизацию Приднестровья. При этом известно, что сейчас Молдавия под управлением Майи Санду планирует вступить в ЕС.