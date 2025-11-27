«Договориться не с кем»: Владимир Путин заявил о юридической невозможности переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет урегулирования конфликта с Украиной, но считает это юридически невозможным для нынешнего киевского руководства. Выходом Кремль видит международное признание будущих договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин подтвердил готовность России к диалогу по украинскому вопросу, включая территориальные аспекты. Однако он подчеркнул, что с юридической точки зрения подобные переговоры с действующими властями Украины сейчас невозможны. Президент уточнил, что вести диалог должен тот, кто обладает реальными полномочиями и желанием.

В этой связи Москва выдвигает новое ключевое условие. Кремль настаивает на том, чтобы базовые параметры будущего урегулирования были официально признаны ведущими мировыми державами. Такой шаг, по мнению российского руководства, должен закрепить достигнутые договоренности на международно-правовом уровне и обеспечить их стабильность, независимо от изменений политического ландшафта в Киеве. Эта позиция указывает на стратегический сдвиг — Россия ищет гарантии не столько у соседа, сколько у глобальных игроков.

Ранее Путин назвал условия будущих договоренностей.