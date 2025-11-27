Россия согласна с планом США по Украине: Путин назвал условия будущих договоренностей

Владимир Путин заявил, что Россия готова принять американский план по Украине в качестве основы для будущих договоренностей. Президент подчеркнул, что речь идет о наборе вопросов из 28 пунктов, которые предложено разделить на четыре тематических блока после переговоров между США и Украиной в Женеве. Заявление прозвучало во время общения с журналистами по итогам саммита ОДКБ.

Российский лидер пояснил, что до настоящего момента проектов мирного договора по украинскому урегулированию не существовало — стороны обсуждали лишь перечень тем для возможных переговоров. После состоявшейся встречи представителей Украины и Соединенных Штатов в Женеве было принято решение структурировать 28 предложенных пунктов, разбив их на четыре смысловых блока.

Москве передали результаты женевских консультаций, и российская сторона в целом не возражает против того, чтобы использовать эту структуру как фундамент для дальнейшей работы. Путин отметил готовность России рассматривать предложенную схему обсуждения ключевых вопросов урегулирования.

Напомним, что стороны неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но разногласия касались как формата встреч, так и повестки возможных переговоров.

