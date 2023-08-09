Дональд Трамп осудил передачу доступа к его Twitter-аккаунту прокуратуре

Экс-президент Соединенных Штатов Америки »Дональд Трамп осудил факт передачи доступа к его Twitter-аккаунта американской прокуратуре. Об этом политик написал в своих социальных сетях, его слова передает издание РИА Новости .

Трамп заявил, что подобные действия посягают на его конституционные права и указал на то, что ранее таких прецедентов в стране не встречалось.

В своем посте он заявил о секретной атаке на его аккаунт со стороны американского Минюста. По словам Трампа, американское ведомство попыталось сделать это так, чтобы политик не прознал о «покушении» на его гражданские права.

Недавно социальная сеть Twitter была оштрафована на $350 тыс за задержку передачи данных от аккаунта американского бизнесмена. Прокуратура потребовала материалы через судебный ордер, выписанный еще в январе этого года.