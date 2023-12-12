Дональд Туск озвучил состав нового кабмина Польши и рассказал о ближайших реформах

В частности, Министерство иностранных дел возглавит Радослав Сикорский, министром обороны станет Владислав Косиняк-Камыш, а Адам Боднар будет руководить Минюстом.

Туск пообещал увеличить зарплату учителям на 30%, «радикально улучшить положение всех женщин в Польше» и принять закон о регулировании однополых браков.

Также при правительстве будут созданы специальные комиссии, которые займутся расследованием деятельности предыдущего кабмина.