Дональд Туск озвучил состав нового кабмина Польши и рассказал о ближайших реформах

Политика

Фото: [ЕРА]

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил Сейму состав нового правительства, передает EFE.

В частности, Министерство иностранных дел возглавит Радослав Сикорский, министром обороны станет Владислав Косиняк-Камыш, а Адам Боднар будет руководить Минюстом.

Туск пообещал увеличить зарплату учителям на 30%, «радикально улучшить положение всех женщин в Польше» и принять закон о регулировании однополых браков.

Также при правительстве будут созданы специальные комиссии, которые займутся расследованием деятельности предыдущего кабмина.

Актуально
Польша