Инициативная группа под руководством гендиректора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова представила программу, предлагающую расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) не до 18 команд, как обсуждалось раньше, а до 20, пишет инсайдер Иван Карпов.

Сторонники расширения привели несколько аргументов в его пользу. Отмечается, что в России играют гораздо меньше, чем в сильнейших чемпионатах Европы и Южной Америки. С учетом Кубка России одна команда может провести за сезон максимум 42 матча, тогда как в Германии и Франции — 57, а в Англии — 67.

Увеличение количества матчей, считают авторы проекта реформы, вынудит тренеров чаще проводить ротацию, что даст больше шансов молодым футболистам.

Также указывается на географический аспект. В настоящее время в РПЛ представлены лишь 11 регионов страны, и нет ни одной команды восточнее Урала. Таким образом, от большого футбола оказывается отрезанной огромная территория с 50 млн человек населения. При этом футбольная инфраструктура в стране развивается: всего в России 30 стадионов, вмещающих более 20 тыс. зрителей, и еще несколько крупных арен строят команды Первой и Второй лиг. У команд из низших дивизионов арены не заполняются должным образом, то есть используются неэффективно.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.