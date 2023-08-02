Дональду Трампу предъявили четыре новых обвинения

Обвинительное заключение, которые было утверждено большим жюри присяжных в конце июля этого года, содержит в себе 4 пункта. По мнению прокурора, экс-президент Соединенных Штатов виновен в сговорах, нарушающих закон. Это само вмешательство и попытка произвести такие действия в официальные процедуры, сговор с целью такого же вмешательства, сговор против прав граждан США, и сговор с целью обмануть народ Америки. Вердикт присяжных был опубликован в федеральной электронной судебной базе, и о нем рассказали РИА Новости.

Менее суток назад Дональд Трамп заявлял, что ожидает выдвижения против него новых обвинений. Он посчитал, что это будет сделано в самое ближайшее время.