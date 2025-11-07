«Довольны лишь 22%». Работа кабмина Германии признана неудовлетворительной: можно ли исправить ситуацию?

Опрос, проведенный институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD, демонстрирует, что 76% жителей страны недовольны тем, как правительство, сформированное полгода назад блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ), справляется со своими обязанностями.

Уровень поддержки кабинета министров оказался крайне низок: лишь 22% респондентов довольны его работой. Для понимания динамики: всего полгода назад, в июне, около половины опрошенных одобряли действия коалиции.

Недовольство правительством напрямую отразилось на рейтингах его ключевых представителей. Так, канцлер Фридрих Мерц (ХДС) получил поддержку лишь 26% граждан, что на 1% ниже показателя прошлого месяца. Министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) также был одобрен 26% респондентов, потеряв сразу 5 процентных пунктов. Единственным, чей рейтинг остался стабильным, стал министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС), но и он застыл на отметке в 26%.

Пессимизм населения распространяется и на оценку положения страны в мире. Большинство немцев (58%) считают внешнеполитическую ситуацию Германии неопределенной. Еще более мрачно выглядит восприятие экономики: только 29% граждан полагают, что экономическое положение ФРГ на мировой арене можно охарактеризовать как «надежное».

Исследование проводилось с 3 по 5 ноября, в нем приняли участие 1300 человек.

