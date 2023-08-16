Duracell вернется в Россию в сентябре под новым названием

Производитель гальванических элементов, батарей, аккумуляторов Duracell вернется на российский рынок в конце сентября, но будет представлен под другим названием. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил Mash.

По информации источника, бренд будет продаваться под названием Opticell, а цены не его продукцию будут в два раза выше, чем раньше. Кроме того, маскот также станет другим – вместо известного плюшевого розового зайца на упаковках появится рыжий медведь.

В апреле Mash сообщил, что владельцы американской компании приняли решение отказаться от всех действующих контрактов в России с местными подрядчиками, а также распродать все запасы товаров и уволить сотрудников.

Представитель компании в беседе с Mash заявил, что все гальванические элементы будут производится на основном заводе в КНР. За одну такую «новую» батарейку теперь придется заплатить более 100 рублей, вместо 50. К причинам повышения стоимости собеседник канала отнес правила параллельного импорта, налоги и логистику.

Ранее продукция Duracell была включена Министерством промышленности и торговли РФ в список параллельного импорта, но в июле 2022 года она была исключена оттуда, поскольку компания дала гарантии продолжать поставки в Россию.