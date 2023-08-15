Два человека ранены при обстреле белгородского села ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых местных жителях после обстрела со стороны ВСУ.

В своих соцсетях глава региона во вторник, 15 августа, сообщил, что под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. По его информации, три снаряда упало вблизи частного дома.

«Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Есть двое пострадавших», – написал Гладков.

По данным главы региона, мужчина, получивший ранение, находится в тяжелом состоянии. У него зафиксированы осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Местный житель госпитализирован в больницу Белгорода.

Второй пострадавшей оказалась женщина. У нее также зафиксировали осколочное ранение. Ее доставили в центральную городскую больницу. Гладков отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно ведут обстрел по приграничным территориям России. Под обстрел попадают Белгородская, Курская и Брянская области. Часто украинские военные используют артиллерию и минометы, а также беспилотники.

Власти региона регулярно оказывают помощь пострадавших жителям, специалисты восстанавливают повреждения каждый день.