Двенадцать специальных избирательных участков для находящихся в СИЗО открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыты двенадцать специальных избирательных участков для голосования в СИЗО, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Леонов.

Участки для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, заключенных под стражу в СИЗО, внутри ничем не отличаются от обычных избирательных участков. Главное отличие — голосование там проходит одним днем — сегодня.

«Я думаю, что сегодня даже, может, до обеда все уже проголосуют. Мы очень надеемся на это», — рассказал Леонов.

Он уточнил, что из двенадцати участков — одиннадцать стационарных и один выездной. По опыту предыдущих электоральных циклов, подчеркнул Леонов, явка всегда высокая.

Всего в местах принудительного содержания в Московском регионе проголосуют свыше 1,8 тысячи человек, из них чуть больше 1,4 тысячи — жители Подмосковья, 306 — жители столицы и 128 — жители других российских регионов, рассказал Леонов.

В этом году жители Подмосковья выбирают губернатора. Здесь зарегистрированы четыре кандидата: от «Единой России» — Андрей Воробьев, КПРФ — Александр Наумов, ЛДПР — Кирилл Жигарев, «Справедливая Россия — За правду» — Анатолий Никитин.

Кроме того, в десяти городских округах проходят выборы членов советов депутатов. Также жителям предстоит выбрать депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.