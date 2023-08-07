Движение автобусов по маршруту из Симферополя в Геническ временно приостановят

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов по маршруту «Симферополь – Геническ». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Ограничения начнут действовать со вторника, 8 августа. Они будут сняты до момента восстановления Чонгарского моста, по которому накануне нанесли удар ВСУ.

«С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту «Симферополь – Геническ», – написал Сальдо.

Он также сообщил о других маршрутах, по которым можно попасть в Херсонскую область или, наоборот, в Крым. По словам Сальдо, через поселок Чаплынка сейчас могут проходить только грузовые автомобили и фургоны. Через поселок Каланчак и пункт пропуска «Армянск» проходит маршрут для легкового автотранспорта и рейсовых автобусов.

«Реагируя на увеличение автомобильного трафика по сухопутным переходам между Херсонщиной и Крымом, работники предприятия «Херсон Автодор» в ускоренном темпе проводят ямочный ремонт дороги на Чаплинку», – добавил Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области добавил, что восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой. По словам Сальдо, пока что по этому маршруту могут двигаться только легковые автомобили.

6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Республику Крым. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате – было повреждено дорожное полотно.

На мосту образовались три пробоины. Несущие конструкции, отмечают власти, не повреждены. Погибших нет. Пропускной пункт «Джанкой» временно не работает.