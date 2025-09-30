Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нэйт Вэнс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, заявлен в качестве спикера на форуме по безопасности в Варшаве. Как узнали РИА Новости из программы мероприятия, его выступление запланировано на дискуссионной сессии «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины», где он представлен как ветеран войны на Украине.

По данным СМИ, Нэйт Вэнс провел три года на Украине, из которых около двух с половиной лет служил в рядах ВСУ и, по некоторым утверждениям, участвовал в боевых действиях под Купянском, Артемовском, Авдеевкой и Покровском. Ранее он служил в морской пехоте США. Сообщалось, что он присоединился к группе украинских националистов еще в 2014 году во время событий на Майдане.

В марте 2022 года Нэйт Вэнс отправился во Львов, по его словам, из любопытства и в поисках приключений. Он отмечал, что в украинскую армию в тот период принимали практически всех желающих, и в ее рядах он встречал людей самых разных профессий. На родину он вернулся в январе 2025 года.

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», и российские военные продолжают их уничтожение на всей территории Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад, направляя наемников, закрепил за собой статус стороны конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что некоторые страны под видом наемников могут отправлять на Украину своих кадровых военнослужащих.

До этого сообщалось, что в США заявили о неготовности НАТО к войне с Россией.