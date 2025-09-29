Североатлантический альянс не располагает достаточными ресурсами для защиты собственного воздушного пространства в случае прямого конфликта с Россией. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в беседе на YouTube-канале Deep Dive, сообщает агентство « Прайм ».

По словам военного, НАТО само признало, что располагает лишь около 5% от необходимого количества вооружений и средств противовоздушной обороны. Дэвис подчеркнул: в то время как Москва активно наращивает возможности своего оборонно-промышленного комплекса, в США и Европе наблюдается отрыв от реальности и политическая риторика, которая может привести к опасной эскалации.

При этом активность альянса вблизи российских границ только усиливается. Так, в июне в Финляндии прошли масштабные воздушные учения с участием более 40 самолетов США, Франции и Великобритании, а в мае на шведском острове Готланд впервые состоялись стрельбы из РСЗО HIMARS и MLRS. Польша, в свою очередь, готовится к крупным маневрам в ответ на предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2025».

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападения на страны НАТО. Президент Владимир Путин отмечал: разговоры о «российской угрозе» используются западными политиками для запугивания населения и отвлечения от внутренних проблем.

Ранее политолог Миршаймер предрек НАТО эскалацию конфликта с Россией в случае поражения Украины.