По прогнозу сенатора Владимира Джабарова, Великобритания предоставит убежище украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, невзирая на громкий коррупционный скандал. Соответствующее заявление политик распространил через свой Telegram-канал.

Как полагает Джабаров, даже в случае утраты президентского поста Зеленский не останется без поддержки Запада.

«Лондон “заберет” Зеленского, несмотря на коррупцию (...) Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе всё-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни», — отметил сенатор.

Позиция западных партнеров Украины в отношении ее лидера, по словам политика, определяется не антикоррупционными разбирательствами, а исключительно логикой специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.