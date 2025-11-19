Джабаров заявил о готовности Лондона «забрать» Зеленского: что ждет президента Украины после окончания конфликта?
Сенатор Джабаров: Лондон «заберет» Зеленского, несмотря на коррупцию
По прогнозу сенатора Владимира Джабарова, Великобритания предоставит убежище украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, невзирая на громкий коррупционный скандал. Соответствующее заявление политик распространил через свой Telegram-канал.
Как полагает Джабаров, даже в случае утраты президентского поста Зеленский не останется без поддержки Запада.
«Лондон “заберет” Зеленского, несмотря на коррупцию (...) Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе всё-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни», — отметил сенатор.
Позиция западных партнеров Украины в отношении ее лидера, по словам политика, определяется не антикоррупционными разбирательствами, а исключительно логикой специальной военной операции (СВО).
Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.