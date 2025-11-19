Джабаров заявил о готовности Лондона «забрать» Зеленского: что ждет президента Украины после окончания конфликта?

По прогнозу сенатора Владимира Джабарова, Великобритания предоставит убежище украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, невзирая на громкий коррупционный скандал. Соответствующее заявление политик распространил через свой Telegram-канал.

Как полагает Джабаров, даже в случае утраты президентского поста Зеленский не останется без поддержки Запада.

«Лондон “заберет” Зеленского, несмотря на коррупцию (...) Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе всё-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни», — отметил сенатор.

Позиция западных партнеров Украины в отношении ее лидера, по словам политика, определяется не антикоррупционными разбирательствами, а исключительно логикой специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.