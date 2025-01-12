В Констанце, что на юго-востоке Румынии, расположена военная база «Михаил Когэлничану», которая может стать крупнейшим опорным пунктом НАТО в Европе. Это место может быть использовано как отправная точка для начала военного конфликта с Россией.

Такую точку зрения выразил Кэлин Джорджеску, который баллотируется на пост президента Румынии в качестве независимого кандидата. Об этом информирует ТАСС. Политик заявил, его возмущает тот факт, что НАТО может использовать в своих военных целях румынскую территорию, что, в свою очередь, может грозить национальной безопасности страны.

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента?» — возмутился он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Колесник заявил о росте военной эскалации у Калининградской области и множестве польских танков у российских границ.