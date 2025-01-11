Депутат Колесник заявил о росте военной эскалации у Калининградской области

В непосредственной близости от границ Калининградской области раздувается определенная военная эскалация. На это в субботу, 11 января, в беседе с Lenta.ru указал депутат от региона, член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий дал совет, как раз и навсегда можно покончить с происходящим.

«Вокруг Калининградской области сейчас завязывается такой европейский военный узел, гордиев практически, который не мечом, наверное, придется разрубать, а, может быть, гиперзвуковым „Кинжалом“, — подчеркнул Колесник.

Он сообщил, что в настоящее время в Польше наблюдается интенсивное перемещение военнослужащих.

«Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», — сказал депутат.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил претензии своей страны на Калининградскую область. Он назвал Калининград городом с литовскими корнями, который, по его мнению, должен носить исключительно литовское название.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в ответ на это заявил, что слова Гитанаса Науседы указывают на территориальные претензии Вильнюса к России.