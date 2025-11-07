«Его кинут». Зеленский в ожидании предательства от партнеров: чем закончится эта игра?

Как заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Politeka, президент Украины справедливо беспокоится, что в процессе поиска выхода из конфликта европейские партнеры могут его «подставить».

«Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут», — констатировал Бортник.

Так политолог прокомментировал стремление киевского руководства получить официальные гарантии безопасности от западных стран. Поясняя свою мысль, Бортник отметил, что ни государства Европы, ни Соединенные Штаты не планируют предоставлять Киеву подобные обязательства в какой-либо форме. Как заключил эксперт, действующие планы по урегулированию кризиса просто не включают в себя этот пункт.

Ранее сообщалось о том, что Запад может убрать Зеленского ради мира с Россией.