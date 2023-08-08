«Эхо Москвы» может стать новым брендом МИА «Россия сегодня»

Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»), которым руководят журналисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы», свидетельствует информация из базы данных Роспатента.

Заявку подали 2 августа. Она значится в реестре на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Логотип «Эха Москвы» такой же, какой был ранее у ликвидированной радиостанции.

Радиостанция «Эхо Москвы» вещала в период с 1990 по 2022 годы. Главным редакторам последние несколько лет был журналист Алексей Венедиктов*.

В марте 2022 года Генеральная прокуратора РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы», впоследствии радиостанция была отключена от эфира. Руководители вещательной станции подали иск в суд с требованием пересмотреть решение прокураторы и отменить его.

3 марта главред «Эха Москвы» Венедиктов* сообщил о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.

МИА «Россия сегодня» объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы на различных языках, в том числе русском, английском, китайском и арабском, а также пресс-центры и производство, и распространения мультимедийных материалов. В холдинг входят информационные агентства РИА Новости, РИА Новости Спорт, Прайм, Украина.ру, ИноСМИ, радиостанция Sputnik.

*Минюстом РФ признан иноагентом