«Экономика рухнула без русских туристов»: Финляндия может создать особую экономическую зону рядом с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности рассмотреть создание особой экономической зоны в приграничном с Россией регионе, который серьезно пострадал после разрыва связей. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Идея касается города Иматра и других районов юго-восточной Финляндии, чье благополучие долгие годы зависело от транзита, торговли и потока туристов из России. После закрытия границ местная экономика, по оценкам российских и финских экспертов, оказалась в глубоком кризисе.

Петтери Орпо признал, что из-за сложной ситуации нужно быть готовым к смелым решениям. Создание особой экономической зоны могло бы стать одним из них. Конкретные меры пока обсуждаются. Среди возможных вариантов — специальные налоговые льготы для бизнеса и целевые программы для развития туризма, но уже без прежней ориентации на российский рынок.

Окончательное решение должен принять кабинет министров Финляндии. Российские представители неоднократно отмечали, что разрыв связей больнее всего ударил именно по финским регионам, для которых соседство с Россией было основным экономическим преимуществом. Теперь Хельсинки предстоит найти новые точки роста для территорий, оказавшихся в изоляции.

