Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное урегулирование на Украине вряд ли будет справедливым в понимании Запада, и призвал готовиться к сложному компромиссу. Его слова прозвучали на фоне новой встречи американских эмиссаров с Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА Новости.

В интервью финскому телеканалу Стубб отметил, что реалии требуют подготовки к миру, условия которого будут далеки от тех, о которых говорили последние четыре года. По его оценке, итогом станет либо хороший, либо плохой мир, либо некий промежуточный вариант.

Это заявление перекликается с активизацией закулисной дипломатии. В Кремле прошла уже шестая в этом году встреча Владимира Путина со спецпосланником экс-президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Переговоры, как и предыдущие, были посвящены украинскому урегулированию и американскому мирному плану. Российская сторона ранее характеризовала такие контакты как продуктивные. Очередной визит эмиссаров указывает на то, что диалог по поиску выхода из кризиса вступил в активную фазу, а заявления лидеров, подобные словам Стубба, отражают меняющиеся настроения в западных столицах.

Ранее в Госдуме предрекли сближение ключевых стран Европы с Россией.