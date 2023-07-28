Экономист Колташов рассказал о новой экономической битве на мировом рынке

По словам экономиста Василия Колташова, на мировом экономическом рынке в настоящее время идет большая битва между западными государствами и странами-производителями мировых ресурсов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что проявлениями данной битвы являются рост стоимости нефти и падение курса российской валюты.

По мнению эксперта, до конца года ситуация может кардинально поменяться.

Он добавил, что суть этой большой политэкономической битвы заключается в том, что западные страны желают обрушить стоимость всех ресурсов и получать их даром.

Колташов отметил, что Россией ведется подобная борьба на зерновом рынке.

Он подчеркнул, что перетягивание каната приведет к победе нашей страны, а все богатства Запада перетекут к производителям важнейших ресурсов в других странах.