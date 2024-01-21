Экономист Колташов считает, что Вашингтон не выполняет основную обязанность лидера
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По информации одного из британских СМИ, усилия Госдепартамента США по урегулированию ближневосточного конфликта не увенчались успехом, что свидетельствует об ослабевании американского влияния в регионе. По словам экономиста Василия Колташова, главная проблема Штатов заключается в том, что большинство государств в мире уже не считают их глобальным лидером. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он пояснил, что у США только внутреннее самоощущение глобального лидера в тройном объеме.
По мнению эксперта, также Вашингтон не выполняет главную обязанность лидера, то есть не обеспечивают мировой экономический подъем, а, напротив, тянут мировую экономику на дно.