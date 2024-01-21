Экономист Колташов считает, что Вашингтон не выполняет основную обязанность лидера

По информации одного из британских СМИ, усилия Госдепартамента США по урегулированию ближневосточного конфликта не увенчались успехом, что свидетельствует об ослабевании американского влияния в регионе. По словам экономиста Василия Колташова, главная проблема Штатов заключается в том, что большинство государств в мире уже не считают их глобальным лидером. Об этом сообщает радио Sputnik.