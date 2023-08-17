ЭКОВАС готов начать военную интервенцию в Нигер

Страны-участницы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовы начать военную интервенцию в Нигер для восстановления конституционного порядка. Об этом в четверг, 17 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя союза.

Он отметил, что приоритетным направление решения ситуации в Нигере остается дипломатия, но применение силы он не исключил.

«Силы ЭКОВАС готовы ответить в случае, если все остальные (усилия) не будут иметь успеха... Конституционный порядок в стране будет восстановлен любой ценой», – говорится в материале издания.

26 июля в Нигере произошел военный переворот. Бойцы Национальной гвардии в этот день заблокировали в президентском дворце президента страны Мохамеда Базума. СМИ сообщили, что причиной такого шага стало намерение лидера отправить в отставку командующего гвардией Омара Тчиани.

Позже мятежники выступили по национальному телевидению, где сообщили о свержении Базума и установления в стране комендантского часа. Также было закрыто воздушное пространство над государством.

Страны Запада, в том числе ЕС и США, а также ЭКОВАС, призвали к немедленному наведению порядка в государстве и возвращению Базума на свой пост. ЭКОВАС обещал вторгнуться на территорию Нигера, если мятежники на последуют условиям сообщества. Но пока армии других африканских стран не заходили на территорию Нигера.