ЭКОВАС не будет просить у ООН разрешение на интервенцию в Нигер

Абдель-Фатау Мусах, комиссар по политическим делам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявил, что союз не будет спрашивать разрешение у Совета безопасности ООН по вопросу военной интервенции в Нигер.

Об этом политик заявил в пятницу, 18 августа, в интервью журналу Jeune Afrique.

«Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться с ним – ред.) сейчас?», – сказал Мусах.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. В этот день бойцы Национальной гвардии заблокировали главу государства в президентском дворце. Причиной таких действий, по информации СМИ, стало намерение Базума отправить в отставку командующего гвардией Омара Тчиани.

Мятежники выступили по национальному телевидению, где заявили о введении в стране комендантского часа и закрытии воздушного пространства (сейчас авиасообщение между некоторыми странами восстановлено).

С осуждением военного мятежа выступили страны Запада, в том числе США. Также прекратить переворот призвали страны ЭКОВАС. Члены союза пообещали применить военную силу против мятежников, однако пока армии африканских государств не вторгались на территорию Нигера.