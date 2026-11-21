Официально критик Сергей Соседов много лет жил в Хорошевском районе Москвы в небольшой «двушке» вместе с пожилой матерью. Однако телеведущий Андрей Малахов нашел еще одну квартиру критика, которую тот тщательно скрывал, сообщил StarHit.

По информации издания, сам Соседов неоднократно рассказывал в интервью, что в начале 2010-х из-за отзыва лицензии у банка потерял около ₽10 млн, которые собирался вложить в покупку недвижимости. Тогда телеведущий хотел съехать от пожилой матери, но после потери денег планы изменились.

«Я потерял все, но никто из наших звезд, которые купаются в роскоши, не помог мне. У них у всех яхты, дворцы, замки, дома, квартиры… Никто не сделал ничего. Зато простые люди отправляли мне по ₽5-7 тыс., поддерживая в трудную минуту», — говорил Соседов в одном из интервью.

По данным издания, уже после смерти шоумена выяснилось, что квартиру в столице он все-таки купил. Она находится в районе метро «Хорошевская», в новом ЖК и, что немаловажно, рядом с домом мамы. Но в эфире программы «Малахов» прозвучала новость: оказывается, у Соседова могла остаться еще одна тайная квартира, и с ней в последние годы творилось что-то странное.

Десять лет назад Сергей Соседов познакомился с бизнесвумен Александрой Рашель. По ее словам, они сблизились на почве интереса к музыке, литературе и искусству. В одной из бесед музыкальный критик пожаловался, что потерял все деньги и не знает, как быть дальше.

«Я ему пообещала решить проблему. И предложила свою квартиру. Сказала: „Мы сделаем так, что ты ее купишь“. В итоге я продаю ему квартиру с кухней, со всей утварью… Ее изюминка — ванная комната 8 квадратов, с окном, которое выходит в сад. Юристы быстро оформили все», — сказала Рашель.

По данным издания, в эфире канала «Россия» также прозвучало, что площадь квартиры — 90 метров, а потолки — 3,2 метра. Сумму покупки женщина назвать отказалась. Когда Сергей решил заняться ремонтом, ему назвали сумму в ₽5–7 млн. Как говорят друзья Соседова, для него это были слишком большие деньги. По словам Рашель, в итоге он сдал квартиру за ₽60 тысяч — 90-метровую квартиру в центре Москвы, что ее возмущает.

По данным издания, Соседов якобы лично не занимался оформлением — все делал через доверенное лицо, некую соседку, которая живет в том же доме. Рашель считает, что шоумена обманули. Корреспонденты программы «Малахов» приехали в дом и нашли квитанцию на имя Сергея. Правда, соседи сказали, что ведущего там никогда не видели, зато знают, что в квартире живут случайные люди, отмечается в публикации.

Сотрудникам программы также удалось выяснить, что в квартире напротив живут мигранты: они осмотрели жилище и нашли несколько спальных мест, в том числе на полу. Жильцы рассказали, что снимают его, отдавая каждый по ₽10 тысяч в месяц.

«Гастарбайтеры и суррогатные матери, которые вынашивают детей!» — отметил Андрей Малахов.

Наличие этой квартиры в центре Москвы подтвердили и друзья Сергея Соседова, правда, отметили, что жилье было приобретено еще на стадии котлована. Что с этой недвижимостью сейчас, никто из них не знает, передает источник.

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