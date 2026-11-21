Напомним, актер скончался 14 ноября 2020 года в Москве в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне обострения хронических заболеваний, включая болезнь почек и отек организма.

Виталина и Армен впервые встретились в 1994 году в Киеве, а ближе познакомились спустя шесть лет. В 2008 году Виталина переехала в Москву и стала заведующей музыкальной частью театра Джигарханяна, а в 2015 году — его директором.

В феврале 2016 года 80-летний Джигарханян женился на 37-летней Виталине. Брак продлился недолго: осенью 2017 года разразился скандал, актер обвинил жену в воровстве, а Виталина заявляла о его похищении. В ноябре 2017 года суд расторг брак.

В шестую годовщину смерти Джигарханяна Виталина рассказала, что предпочитает уезжать из Москвы в этот день. Вместе с дочерью она отправилась в Сочи.

«Мы с дочкой в Сочи уехали. Я вообще уже не первый раз стараюсь уехать. Мне просто грустно, что так его жизнь закончилась. Такая жизнь была великая…», — рассказала она.

Весной 2025 года Виталина родила дочь Викторию. Имя отца ребенка она не раскрывает.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как совмещает карьеру и воспитание годовалой дочери.