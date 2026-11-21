Титул «Мисс УИС» на региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства достался сержанту внутренней службы Анастасии Мельшиной — она представляет СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области. Итоги состязания подвели в Межрегиональном учебном центре ведомства, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Звание «Вице-Мисс» жюри присудило Екатерине Мурлыкиной из уголовно-исполнительной инспекции по Солнечногорскому району. Второй вице-мисс стала Татьяна Патрушева — старший психолог психологической службы следственного изолятора № 6. Кроме того, участницы получили множество специальных номинаций.

Фото: [ пресс-служба ГУФСИН России по Московской области ]

Всего на сцену вышли 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы Подмосковья. Конкурс требовал от них не только творческой самоотдачи, но и профессиональных знаний, подготовки и умения держаться в сложных заданиях. До финала девушки прошли испытания по физической, огневой и служебной подготовке, а также сдали тест на знание законодательных и нормативно-правовых актов, передает источник.

Сценическая часть включала три конкурса. В «Красе России» участницы в национальных костюмах рассказывали о своем крае, в рамках «Рекламы профессии» показывали видеоролики, а в конкурсе талантов демонстрировали способности в разных жанрах искусства. Финалом стали два дефиле — в форме с элементами строевой подготовки и в вечерних платьях. Зал тепло поддерживал каждую конкурсантку, а сами номера получились яркими и запоминающимися.

Фото: [ пресс-служба ГУФСИН России по Московской области ]

Оценивало участниц жюри, в состав которого вошли врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин, член Общественной палаты г. о. Электросталь Екатерина Курьянович, организатор международных и всероссийских конкурсов и фестивалей хореографического искусства Оксана Колдаева и лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Суздальцев.

По словам Вадима Голудина, конкурс превратился в настоящий праздник красоты, таланта и профессионализма. Он обратил внимание, что все участницы уже победили — прежде всего собственное волнение и страх сцены. После торжественной речи он вручил награды победительнице и призерам.

Фото: [ пресс-служба ГУФСИН России по Московской области ]

Организаторы подчеркивают: конкурс показал, что за строгой формой сотрудников уголовно-исполнительной системы стоят талантливые, творческие и уверенные в себе девушки, способные с честью нести службу и достойно представлять свое ведомство и регион.

Ранее сообщалось, что в подмосковном ГУФСИН подвели итоги конкурса православной живописи осужденных «Явление».