Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Германия может попросить военных США «убраться к черту»

Власти ФРГ могут попросить военных США покинуть территорию Германии. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Дело в том, пояснил он, что после окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет, но, несмотря на это, американские военные до сих пор присутствуют в Германии.

«В какой-то момент Германия скажет: "Эй, спасибо за помощь, Америка, убирайся к черту отсюда. Это наша страна, а не твоя», — сказал Джонсон.

Он отметил, что экономика Германии справиться, даже если откажется от сотрудничества с США.

Отказ Берлина вступать в споры с Вашингтоном связан не с экономической зависимостью Германии от США, а с обычным страхом, считает эксперт.

С требованием к США убраться к черту могут выступить и другие европейские страны, тогда США придется признать, что мир стал многополярным, заключил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что глава грузинского парламента Папуашвили высмеял ФРГ и Францию за их критику Маска.