Когда Берлин и Париж пытаются обвинять предпринимателя Маска во вмешательстве в выборы, то это выглядит очень иронично. Эти страны сами вмешиваются в суверенные дела других государств. Так считает Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии, его точку зрения привело издание «Взгляд».

Парламентарий напомнил, что ФРГ и Франция сами постоянно вмешиваются в дела других стран, что и показали недавно прошедшие выборы на территории Грузии.

«Это просто ирония – нытье властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», – указал он.

Папуашвили также высказал надежду, что со временем часть политиков осознает, что подобными действиями они сами режут сук демократии, на котором сидят.

Ранее Маск назвал Зеленского чемпионом по ограблению США за всю историю государства. По его мнению, никто и никогда не мог вытащить из карманов Америки такие огромные суммы. Такой комментарий от миллиардера последовал после решения Белого дома выделить Киеву еще 2,5 млрд долларов.