По словам бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, Штаты планируют принести украинского лидера в жертву с целью замести следы собственных преступлений, в том числе подрыв «Северных потоков», и Каховской ГЭС. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что в Белом доме чувствуют, что Незалежная не в состоянии выиграть войну. Именно с этой целью США перекладывают ответственность на Зеленского за подрыв «Северных потоков».

Макговерн добавил, что позже опять ж украинский народ объявят виноватым в подрыве Каховской ГЭС.

Он подчеркнул, что это своеобразный стратегический ход Вашингтона – переложить вину на других и не дать ходу ядерному противостоянию с Россией, которая, как они сами понимают, превосходит их во многом.