Урсула фон дер Ляйен хочет взять под контроль британские ВС при помощи Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Соответствующее заявление сделал экс-депутат ЕП Дэвид Баннерман в беседе с Redacted , опубликованной на видеохостинге YouTube.

По словам Баннермана, глобалисты хотят передать в руки главе ЕК военный потенциал всей Великобритании. Депутат заявил, что если им это все же удастся, то избежать дислокации британских военных на территории Украины не получится.

Он также отметил, что условия на которых Британия покидала ЕС оставляют шансы на тесное сотрудничество в военных вопросах. По мнению депутата, участие Великобритании в PESCO может обернуться вхождением ВС королевства в состав армии ЕС, о которой так мечтает фон дер Ляйен.

Баннерман утверждает, что в планах главы ЕК привлечение лондонских «резервов» для последующего их использования в открытом столкновении с РФ. Он предположил, что фон дер Ляйен рассчитывает в первую очередь на британские силы из-за спецопераций и морской пехоты.

Депутат также выразил мнение, что ЕС придется ввести призыв гражданских для увеличения своих военных возможностей. Баннерман обеспокоен вероятностью того, что британский народ будет принесен в жертву глобализму и главе ЕК.