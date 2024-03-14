Экс-депутат Килинкаров: на Украине нет военного лидера для силового захвата Рады

В настоящее время на Украине нет военного лидера, который мог бы организовать силовой захват Верховной рады, заявил РИА Новости бывший депутат украинского парламента Спиридон Килинкаров.

Он подтвердил, что среди украинских военных растет недовольство президентом страны Владимиром Зеленским, особенно после того, как тот и главкома ВСУ Валерия Залужного. Но, по крайней мере, в публичной сфере политик не видит людей, способных возглавить мятеж против действующей власти.

Тем не менее, Килинкаров не исключил бунта среди военных, поэтому на Банковой должны опасаться такого сценария.

«Одно дело, когда армия на марше, другое - когда армия терпит поражение. Есть люди, которые недовольны политическими, военными или кадровыми решениями, которые принимает политическое руководство. Не исключаю, что будут какие-то нестандартные решения со стороны военных», — отметил экс-депутат Рады.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что им удалось получить доступ к секретному чату украинских военных, в котором обсуждалась возможность свержения Зеленского.