Недовольство военных вызвала отставка главкома ВСУ Валерия Залужного и замена его Александром Сырским.

По словам источника агентства, специалисты получили доступ к закрытому телеграм-каналу «ParaBelum», в котором общаются представители спецподразделений и разведки ВСУ, а также участники нацбатов. Офицеры говорят о необходимости свержения президента страны Владимира Зеленского.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса будет торпедировать всех… Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного», — написал командир разведгруппы 80-й десантно-штурмовой бригады Максим Шевцов с позывным «Зима».

Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на днях определили послом в Великобританию. Аналитики считают, что это сделано для того, чтобы убрать генерала из украинской политики. Согласно последним опросам, Залужный легко бы выиграл выборы у Зеленского, если бы таковые прошли на Украине прямо сейчас.