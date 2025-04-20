Решение ФРГ поставлять Киеву оружие привело к тому, что Германия стала участником конфликта на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.

В настоящее время она с рабочим визитом находится в Донецкой Народной Республике.

Петерсен считает, что Германия не имела права вовлекаться в этот конфликт, так как не является членом НАТО.

В Германии обострилась политическая ситуация в связи с намерениями Фридриха Мерца поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Депутат партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен призвала вмешаться в планы будущего канцлера. Политик отметила, что передача таких ракет ВСУ может привести к эскалации конфликта и развязыванию войны с Россией.

Ранее Захарова напомнила Мерцу о различных исторических периодах в развитии Германии.