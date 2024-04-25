Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исход украинского конфликта может устроить не всех. Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам украинский лидер является генератором случайных фраз. В целом как главнокомандующий он должен Незалежной предоставить план, как собирается побеждать.

Украинский политик добавил, что изначально было понятно, что успеха у данного антироссийского проекта не будет, достаточно сопоставить мобилизационный, экономический ресурс, возможности ВПК и прочее.

Он отметил, что Киев бездумно ввязался в конфликт, то есть у Запада была надежда, что Незалежная ввяжется в конфликт, Североатлантический альянс присоединится, и все вместе они победят Россию и начнут ее делить. Однако ситуация сложилась так, что с Москвой в итоге Россией никто воевать не готов, кроме Зеленского, который превратил свою страну в полигон.