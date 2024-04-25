Экс-депутат Рады Килинкаров считает, что с Россией никто воевать не готов за исключением Зеленского
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Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исход украинского конфликта может устроить не всех. Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам украинский лидер является генератором случайных фраз. В целом как главнокомандующий он должен Незалежной предоставить план, как собирается побеждать.
Украинский политик добавил, что изначально было понятно, что успеха у данного антироссийского проекта не будет, достаточно сопоставить мобилизационный, экономический ресурс, возможности ВПК и прочее.
Он отметил, что Киев бездумно ввязался в конфликт, то есть у Запада была надежда, что Незалежная ввяжется в конфликт, Североатлантический альянс присоединится, и все вместе они победят Россию и начнут ее делить. Однако ситуация сложилась так, что с Москвой в итоге Россией никто воевать не готов, кроме Зеленского, который превратил свою страну в полигон.