В Подмосковье впервые прошла интеллектуальная игра «Профи КВИЗ 2026» для специалистов системы специального и инклюзивного образования, ее участниками стали 15 команд — 75 педагогов, психологов и дефектологов из центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ЦПМСП), а также коррекционных учреждений региона. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В программу вошли пять раундов. Участникам нужно было продемонстрировать эрудицию, навыки командной работы и умение оперативно принимать коллективные решения. За выполнением заданий следило жюри, в состав которого вошли региональные эксперты в области коррекционного образования и не только.

На первом месте в состязаниях оказалась команда ЦПМСП «Высота» из Жуковского. В тройку лидеров вошли команда Областного центра диагностики, образования и коррекции и команда Дедовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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