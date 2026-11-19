Замглавы городского округа Красногорск Роман Сороконенко провел совместный обход с представителями территориального подразделения и Красногорской городской службы. Инспекцию организовали на улице Народного Ополчения у домов №3, 5, 5А, 21 и на улице Кирова у домов №7, 9, 11, 13, 15, 17.

Специалисты проверили, как УК организовали уборку придомовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек и проездов после прошедшего снегопада. По данным администрации, замечаний к работе дворников и управляющих компаний от жителей не поступило. В ходе общения горожане также отметили улучшение работы транспорта и позитивные изменения в общественных пространствах округа, связанные с проводимым благоустройством.

Подобные обходы заместители главы проводят на регулярной основе по поручению руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова. Такие выезды позволяют объективно оценивать состояние территорий и оперативно получать обратную связь от жителей.