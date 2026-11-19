Представители Подмосковья завоевали 14 медалей — семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых — на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе памяти заслуженного тренера России В. А. Бокова среди юниоров до 21 года, которые прошли с 13 по 15 ноября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Матвей Головенчиц (до 55 кг, Подольск), Иван Соломин (до 60 кг, Воскресенск), Ибрагим Берсанукаев (до 67 кг, Воскресенск), Ярослав Кобин (до 72 кг, Химки), Тамирлан Гетигежев (до 77 кг, Химки), Ренат Вафобеков (до 82 кг, Подольск) и Руслан Арацов (до 130 кг, Химки) одержали победу в дисциплине «греко-римская борьба». На втором месте оказались Максим Головенчиц (до 55 кг, Подольск), Салим Казмахов (до 63 кг, Воскресенск) и Темур Кулдасов (до 77 кг, Химки).

Кроме того, Влад Королев (до 72 кг, Химки), Гаджимагама Асдиев (до 82 кг, Химки), Каирбек Гетигежев (до 87 кг, Химки) и Ильмир Айсамов (до 130 кг, Воскресенск) стали бронзовыми призерами.

В общей сложности участниками турнира стали 144 спортсмена из 12 субъектов РФ, его провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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