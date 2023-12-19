Экс-депутат Рады Олейник оценил общую картину мира на Украине

По мнению одного из украинских журналистов, Киев мог бы направить свои войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, для этого хватит пары бригад ВСУ. По словам бывшего депутата украинского парламента Владимира Олейника, это предложение ни что иное, как бред. Об этом сообщает радио Sputnik.