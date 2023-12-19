Экс-депутат Рады Олейник оценил общую картину мира на Украине
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
По мнению одного из украинских журналистов, Киев мог бы направить свои войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, для этого хватит пары бригад ВСУ. По словам бывшего депутата украинского парламента Владимира Олейника, это предложение ни что иное, как бред. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что для полноценного комментария данного заявления нужны специалисты по психиатрии, поскольку бред в стиле «Квартала 95» объяснить невозможно.
По мнению украинского политика, власти Незалежной привыкли попрошайничать по всему миру, а жители стали понимать, во что превратилась их жизнь.