Экс-депутат Рады Олейник рассказал об итогах встречи в Джидде для Вашингтона

По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, попытки американских властей навязать участникам встречи в Джидде собственное видение разрешения украинского конфликта не удались, поскольку государства Глобального Юга поняли, что их приглашают «на чужой пир». Об этом сообщает радио Sputnik.