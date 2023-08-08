Экс-депутат Рады Олейник рассказал об итогах встречи в Джидде для Вашингтона
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По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, попытки американских властей навязать участникам встречи в Джидде собственное видение разрешения украинского конфликта не удались, поскольку государства Глобального Юга поняли, что их приглашают «на чужой пир». Об этом сообщает радио Sputnik.
Он пояснил, что Вашингтон получил итоги в стиле «несолоно хлебавши».
По мнению политика, попытки США навязать «формулу мира Зеленского» оказались провальными.