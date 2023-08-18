Известный актер США Джон Макгинли велел Владимиру Зеленскому начать лечиться от наркомании и алкоголизма. По словам бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, проблемы украинского лидера с наркозависимостью уже являются очевидными. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у Зеленского наблюдаются пошмыгивание носом, его регулярное трение, стеклянный взгляд и неадекватная реакция на происходящее.

По мнению украинского политика, кураторов Запада его положение устраивает вполне, потому что в таком состоянии он легко управляем.