Экс-депутат Верховной Рады Олейник оценил заявления парламента о мобилизации

Украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что у Незалежной нет средств для мобилизации полумиллиона человек. По словам экс-депутата украинского парламента Владимира Олейника, у Киева всегда только одна надежда — финансы Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.