Экс-депутат Верховной Рады Олейник оценил заявления парламента о мобилизации
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что у Незалежной нет средств для мобилизации полумиллиона человек. По словам экс-депутата украинского парламента Владимира Олейника, у Киева всегда только одна надежда — финансы Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что у киевского режима традиционная паника на фоне несоответствия поставленных задач, возможностей и полученных итогов.
По мнению политика, сам украинский лидер когда-то говорил о том, что главным видом экономики Незалежной является попрошайничество.