Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал Шольца «медлительным», а Макрона «болтуном»

Бывший генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Андерс Фог Расмуссен подверг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца за нерешительность обоих политиков в вопросе усиления военной поддержки Киеву в его противостоянии с Москвой. В счастности, введения на Украину войск стран-членов НАТО.

При этом, как оказалось, Расмуссен не стал особо стесняться в выражениях в отношении своих коллег по западному политическому цеху. Так, в интервью швейцарскому издания Neue Zürcher Zeitung он назвав Шольца слишком сомневающимся и медлительным. Что до Макрона, то, по словам экс-генсека НАТО, тот попросту «занимается болтовней».

«Слова Макрона о возможном введении западных войск на Украину являются лишь разговорами. Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции», — сказал Расмуссен.

В продолжение темы он подчеркнул, что Европе не хватает более решительного правительства в ФРГ, поскольку действующий германский якобы ведет себя совсем не как руководитель.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон в ходе интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo подтвердил, что в ближайшем будущем Франция не намерена направлять свои вооруженные силы на Украину.